[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Афганистан отправилась новая смена монгольских войск

CentralAsia (MNG) -  В миссии НАТО «Решительная поддержка» примет участие двенадцатая смена монгольских миротворцев.

Отдав на днях дань уважения Боевому знамени ВС Монголии, двенадцатая смена монгольских миротворцев отправилась в Афганистан для участия в миссии НАТО «Решительная поддержка».

На церемонии проводов 12-й смены, состоявшейся в полку №150, присутствовали официальная делегация Генштаба ВС Монголии во главе с заместителем начальника Службы управления операциями, бригадным генералом С.Дашзэвэгом.

Бригадный генерал С.Дашзэвэг выразил уверенность в том, что двенадцатая смена с честью выполнит свой долг и напомнил, что монгольский солдат признан почетным носителем мира и стал известен во всем мире.

Монголия начала направлять своих военнослужащих для участия в миссии «Решительная поддержка» с 1 января 2015 года. Монгольские войска будут выполнять функции по обеспечению безопасности многонациональной военной базы вблизи Мазари-Шарифа.


2

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Казахстане завершились выборы депутатов в Мажилис
  • В Казахстане проголосовали 43,9% избирателей
  • К вечеру в Казахстане на выборах депутатов проголосовали 58,2% избирателей. В Алматы самый низкий показатель


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com