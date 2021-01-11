В Афганистан отправилась новая смена монгольских войск

CentralAsia (MNG) - В миссии НАТО «Решительная поддержка» примет участие двенадцатая смена монгольских миротворцев.

Отдав на днях дань уважения Боевому знамени ВС Монголии, двенадцатая смена монгольских миротворцев отправилась в Афганистан для участия в миссии НАТО «Решительная поддержка».

На церемонии проводов 12-й смены, состоявшейся в полку №150, присутствовали официальная делегация Генштаба ВС Монголии во главе с заместителем начальника Службы управления операциями, бригадным генералом С.Дашзэвэгом.

Бригадный генерал С.Дашзэвэг выразил уверенность в том, что двенадцатая смена с честью выполнит свой долг и напомнил, что монгольский солдат признан почетным носителем мира и стал известен во всем мире.

Монголия начала направлять своих военнослужащих для участия в миссии «Решительная поддержка» с 1 января 2015 года. Монгольские войска будут выполнять функции по обеспечению безопасности многонациональной военной базы вблизи Мазари-Шарифа.





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