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  11 января 2021
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«Упражнения с Аами и Таами» признан лучшим детским видеоконтентом JICA

CentralAsia (MNG) -  Совместно с JICA Mongolia и Mongol Content LLC был представлен видеоролик с легкими упражнениями, которые дети могут выполнять дома во время пандемии COVID-19.

Песня «Exercise with Aami and Taami» была выбрана «Лучшим видеоконтентом» по итогам конкурса между 100 офисами JICA по всему миру.

Во время изоляции из-за COVID-19 дети весь день находятся дома с высоким риском отсутствия физической активности, что может повлиять на их здоровье.

Научиться петь эту песню для маленьких детей, следовать за движением в ритме песни и предотвращать отсутствие движения, положительно влияет на здоровье и физическое развитие детей. В музыкальном видео также участвовали дети с особыми потребностями.

JICA Mongolia продолжает поддерживать будущее монгольских детей. Они много лет работают над поддержкой социально-экономического развития Монголии. Японское агентство международного сотрудничества (JICA) — правительственное агентство, которое оказывает большую часть официальной помощи развитию (ОПР) правительству Японии.


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