В Монголии за сутки коронавирус выявлен еще у 13 человек. Всего — 1442

CentralAsia (MNG) - В Монголии за 10 января проведено 14 216 ПЦР тестов на коронавирус, выявлено 13 новых случаев заражения. Об этом 11 января на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

За последние 72 часа в аймаках Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Орхон, Говьсумбэр и Архангай новых случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

По состоянию на сегодняшний день, общее число заболевших коронавирусом в Монголии достигло 1442, из них 896 вылечились, 535 пациентов находятся на лечении в больницах.

Коронавирус в Монголии

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