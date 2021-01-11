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  11 января 2021
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Назарбаев поздравил «Нур Отан» с победой на парламентских выборах в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Председатель правящей партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев поздравил однопартийцев с убедительной победой на парламентских выборах в Казахстане.

«Казахстанцы связывают дальнейшее развитие нашей страны, улучшение благосостояния с нашей партией», - заявил в избирательном штабе партии Назарбаев, сославшись на результаты exit poll, согласно которым «Нур Отан» набирает около 71,9% голосов.

Экс-президент Казахстана назвал победу партии результатом «большой слаженной работы» и поблагодарил однопартийцев.

«Проведена технологичная, результативная кампания. Мы обновились, в наших рядах появились новые лидеры, имеющие реальный авторитет у населения. Были подготовлены народные программы по развитию каждого района, города и области. Нур Отан — партия реальных дел, ясных целей», - заявил Назарбаев.

По данным ЦИК, парламентские выборы в Казахстане прошли в воскресенье при явке 63,3%.

Опросы свидетельствуют, что в нижнюю палату парламента республики также проходят Демократическая партия «Ак Жол» с 10,2% голосов и Народная партия Казахстана с 9-9,5% голосов. Остальные партии, по данным экзит-полов, не набирают 7% голосов избирателей, необходимых для прохождения в нижнюю палату парламента страны.

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