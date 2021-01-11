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  11 января 2021
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В Джизаке обрушилась часть 6-этажного строящегося дома (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Джизаке обрушилась часть 6-этажного строящегося дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

Инцидент произошёл 10 января в 17:10 в городе Джизак. Часть 6-этажного дома, который возводила одна из частных строительных компаний по ул. Мустакиллик, обрушилась.

На место прибыли пожарно-спасательные расчёты регионального Управления МЧС, а также другие профильные службы.

По предварительным данным на месте обрушения никто не пострадал. Как показывают записи камеры видеонаблюдения, установленной на территории соседнего здания, в момент обрушения части конструкции 6-этажного дома вблизи и внутри строения никто не находился.

Строительство дома началось в марте 2020 года, а в декабре того же года работы были приостановлены.

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