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  11 января 2021
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Одной из самых пострадавших отраслей в Узбекистане на фоне пандемии стал туризм

CentralAsia (UZ) -  Заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов на брифинге 9 января заявил, что в результате глобального кризиса, наступившего из-за пандемии коронавируса, туризм стал одной из самых пострадавших отраслей.

«В 2020 году страну в общей сложности посетило 1 миллион 504 тысячи иностранных туристов. При этом оказаны туристические услуги на 261 млн долларов», – сказал вице-премьер.

По его словам, это было осуществлено до того, как в стране был выявлен коронавирус.

В 2021-м власти республики намерены проделать работу на основе не общих цифр, а четких планов и детальных расчетов по рейсам. В частности, больше внимание планируется уделить паломническому туризму.

Глава Госкомтуризма подчеркнул, что на 2021 год разработаны конкретные планы по привлечению 1,7 миллиона туристов из-за рубежа. Он добавил, что ожидается экспорт туристических услуг на 370 млн долларов.

Напомним, после прихода к власти в декабре 2016 года президент Шавкат Мирзияев объявил туризм стратегической отраслью экономики Узбекистана.

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