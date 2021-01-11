Ассамблея народа Казахстана выберет девять депутатов Мажилиса

// Tengrinews.kz / Турар Казангапов

CentralAsia (KZ) - Сегодня, 11 января Ассамблея народа Казахстана выберет депутатов Мажилиса парламента РК.



Согласно закону, в нижнюю палату от АНК проходят девять беспартийных депутатов.

Вчера в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса, избираемых по партийным спискам.



В них приняли участие пять политических партий: «Нур Отан», «Ак Жол», Народная партия Казахстана, «Адал» и «Ауыл». По данным exit poll, в нижнюю палату парламента республики проходят: партия «Нур Отан» с 71,9%, демократическая партия «Ак Жол» с 10,2% голосов и Народная партия Казахстана с 9-9,5% голосов.



Мажилис состоит из 107 депутатов. Избрание 98 депутатов Мажилиса осуществляется на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по партийным спискам. Вопрос о том, кто из кандидатов попадает в Парламент, решается руководящим органом партии после подведения итогов голосования и определения числа мандатов, получаемых партийным списком.

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