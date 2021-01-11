[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ассамблея народа Казахстана выберет девять депутатов Мажилиса
// Tengrinews.kz / Турар Казангапов

CentralAsia (KZ) -  Сегодня, 11 января Ассамблея народа Казахстана выберет депутатов Мажилиса парламента РК.

Согласно закону, в нижнюю палату от АНК проходят девять беспартийных депутатов.
Вчера в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса, избираемых по партийным спискам.

В них приняли участие пять политических партий: «Нур Отан», «Ак Жол», Народная партия Казахстана, «Адал» и «Ауыл». По данным exit poll, в нижнюю палату парламента республики проходят: партия «Нур Отан» с 71,9%, демократическая партия «Ак Жол» с 10,2% голосов и Народная партия Казахстана с 9-9,5% голосов.

Мажилис состоит из 107 депутатов. Избрание 98 депутатов Мажилиса осуществляется на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по партийным спискам. Вопрос о том, кто из кандидатов попадает в Парламент, решается руководящим органом партии после подведения итогов голосования и определения числа мандатов, получаемых партийным списком.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Монголии за сутки коронавирус выявлен еще у 13 человек. Всего — 1442
  • За 9 января в России 456 человек стали жертвами короновирусной инфекции
  • В Казахстане задержаны сотни протестующих против выборов, - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com