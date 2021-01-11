Число случаев коронавируса в Таджикистане достигло 13 308 человек

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также сообщается, что за 10 января в стране не зарегистрировано случаев смерти от коронавируса.

Таким образом, общее количество зараженных в Таджикистане достигло 13 308 человек, из них выздоровели 13 215 пациентов, скончались 90 человек.

Коронавирус в Таджикистане

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