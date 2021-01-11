На утро 11 января в Казахстане коронавирус выявлен у 746 человек. Всего — 163 019

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 746 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 11 января сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 120;

- Атырауская область - 73;

- Павлодарская область - 65;

- Алматинская область - 63;

- Костанайская область - 63;

- Акмолинская область - 59;

- город Нур-Султан - 55;

- Северо-Казахстанская область - 52;

- Западно-Казахстанская область - 46;

- Карагандинская область - 40;

- Восточно-Казахстанская область - 38;

- город Шымкент - 20;

- Жамбылская область - 16;

- Актюбинская область - 10;

- Мангистауская область - 10;

- Кызылординская область - 8;

- Туркестанская область - 8.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 163 019 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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