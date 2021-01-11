На утро 11 января в Казахстане коронавирус выявлен у 746 человек. Всего — 163 019

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 746 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 11 января сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 120;
- Атырауская область - 73;
- Павлодарская область - 65;
- Алматинская область - 63;
- Костанайская область - 63;
- Акмолинская область - 59;
- город Нур-Султан - 55;
- Северо-Казахстанская область - 52;
- Западно-Казахстанская область - 46;
- Карагандинская область - 40;
- Восточно-Казахстанская область - 38;
- город Шымкент - 20;
- Жамбылская область - 16;
- Актюбинская область - 10;
- Мангистауская область - 10;
- Кызылординская область - 8;
- Туркестанская область - 8.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 163 019 случаев коронавируса.