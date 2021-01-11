В Туркменистане от осложнений, вызванных COVID-19, скончался композитор Реджеп Реджепов, - СМИ

CentralAsia (TM) - 10 января в Ашхабаде проводили в последний путь Народного артиста Туркменистана, лауреата Государственной премии им. Махтумкули, известного композитора Реджепа Реджепова.

Еще в начале декабря он приезжал на работу в консерваторию, где преподавал композицию, но вскоре почувствовал себя плохо. Всю первую неделю января 75-летний маэстро находился в госпитале на искусственной вентиляции легких, однако лучше ему не становилось. Музыкант умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает turkmen.news.

Р. Реджепов является одним из известных и популярных композиторов в Туркменистане, автор музыки к более чем 30 фильмам, поставленным в разные годы на киностудии «Туркменфильм». Наиболее известные из них «Человек за бортом», 1969, «Зохре и Тахир», 1991, «Мускал», 1990, «Фраги, разлученный со счастьем», 1984, «Дерево Джамал» 1980 и многие другие.

Правительство Туркменистана наличие в стране коронавируса не признает, но именно от него, помимо Реджепа Реджепова, скончались и другие деятели туркменской культуры и искусства. Так, 16 июля ушел из жизни заслуженный артист Туркменистана, преподаватель Туркменской национальной консерватории баритон Исмаил Джумаев.