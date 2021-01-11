Число заразившихся коронавирусом в мире перевалило за 90 млн

CentralAsia (CA) - Количество зараженных коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 90 миллионов, следует из данных университета Джонса Хопкинса.



Так, по состоянию на утро 11 января в 191 стране и территории всего мира зарегистрировано 90 260 464 случая COVID-19, скончались 1 934 605 человек.



По числу инфицированных лидируют США — 22 млн, на втором месте Индия — 10,4 млн, затем Бразилия — 8,1 млн.



Большинство смертей от COVID-19 зафиксировано также в США, Бразилии и Индии — 374 тыс., 203 тыс., и 150 тыс. соответственно.



Кроме того в эти выходные исполнился год с того момента, как в Китае была зарегистрирована первая смерть от коронавируса.



9 января 2020 года умер 61-летний мужчина, который часто посещал рынок морепродуктов в Ухане - его называли в качестве одного из мест, откуда начал распространяться вирус. О его смерти власти Китая официально сообщили только 11 января.

