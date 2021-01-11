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  11 января 2021
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В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели 411 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 411 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся 140 082 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 18 958;

- Алматы - 17 882;

- Нур-Султан - 17 488;

- Атырауская область - 13 078;

- Карагандинская область - 11 754;

- Западно-Казахстанская область - 8319;

- Костанайская область - 7341;

- Акмолинская область - 6935;

- Алматинская область - 6112;

- Шымкент - 5328;

- Жамбылская область - 4882;

- Мангистауская область - 3627;

- Актюбинская область - 3613;

- Кызылординская область - 3361.

Коронавирус в Казахстане
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