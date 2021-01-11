В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели 411 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 411 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся 140 082 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 18 958;
- Алматы - 17 882;
- Нур-Султан - 17 488;
- Атырауская область - 13 078;
- Карагандинская область - 11 754;
- Западно-Казахстанская область - 8319;
- Костанайская область - 7341;
- Акмолинская область - 6935;
- Алматинская область - 6112;
- Шымкент - 5328;
- Жамбылская область - 4882;
- Мангистауская область - 3627;
- Актюбинская область - 3613;
- Кызылординская область - 3361.
Коронавирус в Казахстане
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