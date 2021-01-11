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  11 января 2021
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Ким Чен Ын избран генсеком Трудовой партии КНДР

CentralAsia (CA) -  Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын избран на пост генерального секретаря правящей Трудовой партии (ТПК), сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местные СМИ.

До этого он занимал должность председателя этой партии. Ранее на шестидневной сессии восьмого съезда партии в Пхеньяне было принято решение переименовать ее Исполнительный политический совет в секретариат.

Должность генсекретаря ТПК занимали сначала основатель КНДР Ким Ир Сен, а затем его сын Ким Чен Ир. После смерти Ким Чен Ира в 2011 году его сын Ким Чен Ын занимал пост первого секретаря ЦК ТПК, а с 2016 года, когда секретариат был упразднен, он стал председателем Исполнительного политического совета партии. Теперь совет вновь переименован в секретариат, а лидер КНДР стал генеральным секретарем.

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