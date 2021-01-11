За сутки в Узбекистане выявили 39 новых случаев коронавируса. Всего 77 611

- Узбекистан, общество
- 11:27, 11 января 2021
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CentralAsia (UZ) - За минувшие сутки 10 января количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 77 611(+39).
По данным Минздрава, новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 6 регионах страны.
К утру 11 января в стране общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 617.
За минувшие сутки 10 января 2021 года в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 53 пациента. Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии составляет 76 067, показатель выздоровления - 98%.
В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 927 пациентов. Их них 157 пациентов находятся в тяжелом состоянии, состояние 31 пациента врачами оценивается как крайне тяжелое.