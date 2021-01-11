В России впервые выявлен «британский» штамм коронавируса

CentralAsia (CA) - В России выявлен первый случай заражения «британским штаммом» коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



По ее словам, новый вариант вируса обнаружили у россиянина, вернувшегося из Соединенного Королевства. «Мы к концу прошедшего уже года увидели, что у нас есть вариант вот того самого штамма Великобритании, который вызывает столько сегодня тревог», - цитирует ее РБК.



Попова добавила, что новый штамм выявлен только у одного человека. Он чувствует себя хорошо, у него не было симптомов, рассказала она. «Тест-системы, которые действуют в России для ПЦР-диагностики, обнаруживают этот вирус», - сообщила Попова, заверив, что зарегистрированные в стране вакцины «абсолютно точно» защищают от нового штамма.



Всего, как сообщила Попова, в Россию из Великобритании с конца ноября по 22 декабря (когда авиасообщение между странами было приостановлено) прилетели 7 тыс. человек, и коронавирус выявили у 32 из них, при этом симптомы вируса проявились только у четырех.



Новый более заразный штамм коронавируса начал распространяться в Великобритании с начала декабря. По данным ВОЗ, он на 50–70% заразнее обычных вариантов SARS-CoV-2. После этого «британский штамм» выявили по меньшей мере в 41 стране.

