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  11 января 2021
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В Узбекистане откроют завод по сборке китайских кроссоверов и грузовиков

CentralAsia (UZ) -  Сборка автомобилей Changan и Dongfeng будет организована в Узбекистане. Для этого уже строят автозавод в Джизаке. Проект значится в инвестиционной программе, утвержденной 28 декабря 2020 года президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Согласно документу, на возведение автозавода в свободной экономической зоне «Джизак» до 2023 года потребуется 16,2 млн долларов. Из них 10,5 млн составят прямые иностранные инвестиции и кредиты, еще 5,6 млн – собственные средства ООО Auto Motors Asia.

Мощность производства – 27 тысяч машин в год. Речь идет о трех моделях кроссоверов, двух легких грузовиках и микроавтобусах, уточнил официальный сайт хокимията Джизакской области. В настоящее время на площадке ведутся строительные работы.

Изначально производственная мощность автозавода составит лишь 1080 авто с грузоподъёмностью 1 – 1,5 тонны.

Dongfeng является китайским автопроизводителем, одним из крупнейших в КНР. Стоит сказать, что данная компания была основана в 1969 году.

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