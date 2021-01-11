В Узбекистане откроют завод по сборке китайских кроссоверов и грузовиков

- Узбекистан, общество
- 11:31, 11 января 2021
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CentralAsia (UZ) - Сборка автомобилей Changan и Dongfeng будет организована в Узбекистане. Для этого уже строят автозавод в Джизаке. Проект значится в инвестиционной программе, утвержденной 28 декабря 2020 года президентом Шавкатом Мирзиёевым.
Согласно документу, на возведение автозавода в свободной экономической зоне «Джизак» до 2023 года потребуется 16,2 млн долларов. Из них 10,5 млн составят прямые иностранные инвестиции и кредиты, еще 5,6 млн – собственные средства ООО Auto Motors Asia.
Мощность производства – 27 тысяч машин в год. Речь идет о трех моделях кроссоверов, двух легких грузовиках и микроавтобусах, уточнил официальный сайт хокимията Джизакской области. В настоящее время на площадке ведутся строительные работы.
Изначально производственная мощность автозавода составит лишь 1080 авто с грузоподъёмностью 1 – 1,5 тонны.
Dongfeng является китайским автопроизводителем, одним из крупнейших в КНР. Стоит сказать, что данная компания была основана в 1969 году.