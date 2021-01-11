В Узбекистане желающие учащиеся могут остаться на онлайн-обучении

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане учащимся, которые не могут вернуться к традиционному формату обучения, дали возможность продолжить онлайн-образование. Об этом сообщает Министерство народного образования республики.

Как сообщается, в домах которых есть пожилые люди и те, у кого существуют хронические болезни, могут продолжить онлайн-обучение. Однако родители детей должны создать все условия для того, чтобы они могли вовремя выполнять школьные задания.

В Узбекистане с сентября 2020 года начали поэтапно открывать школы, которые ранее были закрыты из-за карантина. По последним данным, уже 90% учеников посещают школу и только 10% продолжают получать знания дома. Ранее министерство приняло решение возобновить традиционную форму обучения для всех детей, однако, после недовольства родителей было принято решение вернуть онлайн-обучение.

Ранее сообщалось, что с 11 января все школы Узбекистана вернутся к традиционному формату обучения.