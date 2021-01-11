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  11 января 2021
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Состоялся монголо-индийский вебинар по распространению вакцины от COVID-19

CentralAsia (MNG) -  Четвертая сессия вебинара Mongolia India Business Forum 2020-21, состоявшаяся 7 января, была посвящена преимуществам применения таких технологий, как блокчейн, при распространении вакцины от COVID-19.

Посол Индии в Монголии М. П. Сингх выступил со вступительным словом. Он поделился шагами, предпринятыми правительством Индии для сдерживания распространения пандемии. Также обсуждались поставки и распространение вакцины по всей стране и области сотрудничества между Индией и Монголией.

Мадам Т.Болормаа, президент больницы Intermed в Улан-Баторе, г-н Суриндер Кумар Калра, директор по продвижению Mastercube IoT LLP, специализирующийся на блокчейне, IoT, искусственном интеллекте и обществе 5.0, были участниками дискуссии.

Мукеш Сурана, основатель Nine Real Estate Advocacy LLP и представитель MIBC в Индии, был соведущим.

Всего в вебинаре приняли участие 30 человек.


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Суриндер Кумар Калра поднял тему вебинара и объяснил, как такие технологии, как аналитика больших данных, блокчейн, Интернет вещей, искусственный интеллект и Cold Chain, могут быть использованы в поставках и распространении вакцины от COVID-19. Как эти технологии могут помочь предотвратить задержки, порчу, кражу и подделку, которые обычно приводят к 30% убытков. Он также подчеркнул роль частного сектора во всем процессе поставки, распределения, управления запасами, хранения и инокуляции, и правительству Монголии следует заняться этим процессом в режиме государственно-частного партнерства.

Мадам Болормаа предоставила жизненно важные статистические данные по сектору здравоохранения Монголии, в частности, количество передовых сотрудников, участвующих в текущем ответе на COVID-19.

Посол М. П. Сингх выразил важность этого вебинара и возможных инициатив по управлению распространением вакцины от COVID-19.

Следующие вебинары пройдут 21 января и 4 февраля по горнодобывающему и нефтегазовому секторам соответственно.

источник: Mongolia-India Business Council

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