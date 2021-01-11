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  11 января 2021
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Во Франции введены ограничения связи с распространением «британского» штамма коронавируса

CentralAsia (CA) -  Власти Франции продлили комендантский час еще на два часа. Теперь еще в восьми департаментах Франции комендантский режим начинается с 18:00 вместо 20:00 в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс.

Но как сообщает телеканал Euronews, объявлять в стране карантин власти не намерены.

Со вторника комендантский час введут также в Варе и Альпах Верхнего Прованса. Таким образом зона нового режима ограничительных мер, в которую уже входили 15 департаментов, охватит весь восток Франции, а также часть юга и юго-востока страны.

Сообщается, что такое заявление центрального руководства вызвало большое недовольство у местных властей. Меру такого рода в мэрии Марселя, который также вошёл в указанную зону, назвали «малоэффективной», отметив, что она принесёт больше вреда, чем пользы. Особенно недовольными остаются жители региона.

А хозяин цветочной лавки закрывался обычно в 19:30. Теперь же ему придётся заносить цветы в складское помещение на два часа раньше. Своё решение французские власти объясняют тем, что на указанных территориях показатель распространения инфекции выше допустимого уровня. В Марселе в пятницу был обнаружен очаг «британского» штамма коронавируса, который считается более заразным. Он был выявлен у 21-го человека.

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