Реконструкция турбогенератора №3 Улан-Баторской ТЭЦ-4 завершена

CentralAsia (MNG) - Реконструкция турбогенератора №3 Государственного акционерного общества «ТЭЦ IV» завершена и введена в эксплуатацию.

Премьер-министр Монголии У. Хурэлсух сказал: «Как вы знаете, энергетический сектор является ключевым сектором экономики, связанным с национальной безопасностью, который обеспечивает безопасность страны, устойчивое социальное развитие и создает комфортную и мирную жизнь для ее народа. Правительство Монголии поставило цель сначала развивать энергетический сектор и полностью удовлетворять рост потребления за счет внутренней энергии. Сегодня, в этот прекрасный день, я очень впечатлен тем, что работы по увеличению мощности ТЭЦ-4 на 89 МВт официально завершены и приняты. Энергетическая система Монголии создает новые возможности для теплоснабжения более 150 квартир в 18 000 домохозяйств».

От имени правительства Монголии выражаю искреннюю благодарность руководству и инженерному составу ТЭЦ-4 и коллективу российской компании «Уральский турбинный завод». за успешную и успешную организацию работ по расширению, - добавил он.

Эта работа обошлась в 93 миллиона долларов.

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