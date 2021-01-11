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  11 января 2021
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Состоятся трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна по Нагорному Карабаху

CentralAsia (CA) -  По инициативе Владимира Путина 11 января в Москве состоятся трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает Kremlin.

Планируется рассмотреть ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем.

Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

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