Состоятся трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна по Нагорному Карабаху

CentralAsia (CA) - По инициативе Владимира Путина 11 января в Москве состоятся трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает Kremlin.



Планируется рассмотреть ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем.



Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.



Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.