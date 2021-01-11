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  11 января 2021
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Премьер-министр Аскар Мамин проголосовал на выборах депутатов Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Премьер-министр и член Совета Ассамблеи народа Казахстана (АНК) Аскар Мамин принял участие в XXVIII сессии АНК и проголосовал на выборах депутатов Мажилиса парламента РК, избираемых Ассамблеей народа Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Советом АНК выдвинуты 9 кандидатов в депутаты Мажилиса парламента:

- депутат Мажилиса парламента РК VI созыва от Ассамблеи народа Казахстана, член АНК Сауытбек Абдрахманов;

- председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного общественного объединения «Масис», член АНК Аветик Амирханян;

- аким Сортобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области Ильяс Буларов;

- директор КГУ «Технический лицей» отдела образования города Кокшетау Наталья Дементьева;

- председатель ОЮЛ «Национальная палата коллекторов Казахстана», член Ассоциации предпринимателей АНК Юрий Ли;

- вице-президент республиканского общественного объединения «Ассоциация «Барбанг» курдов», член АНК Вакиль Набиев;

- руководитель фермерского хозяйства «Шыгыс», член АНК Шамиль Осин;

- генеральный директор ТОО «ЖетысуОблГаз» Владимир Тохтасунов;

- председатель республиканского общественного объединения «Ассоциации азербайджанцев», член АНК Абилфас Хамедов.

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