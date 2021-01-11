В китайской провинции Хэбэй новая вспышка коронавируса. Выявлено 364 случая COVID-19

CentralAsia (CA) - Число заразившихся коронавирусом в китайской провинции Хэбэй к югу от Пекина достигло 364 за восемь дней, передает 10 января агентство Associated Press.

В частности, у 183 пациентов проявились симптомы болезни, у 181 человека с положительным тестом на коронавирус не было признаков заражения.

Национальная комиссия здравоохранения в воскресенье сообщила о 69 подтвержденных случаях COVID-19, из них 46 пришлись на Хэбэй. Как отмечает AP, бессимптомные случаи в Китае не включаются в официальную статистику.

Накануне стало известно, что китайские власти призвали жителей Шицзячжуана и Синтая в течение семи дней не выходить из дома. Тем, кто ездит в Пекин на работу из провинции Хэбэй, необходимо предоставлять документ с места работы и справку с отрицательным результатом теста на COVID-19.

По последним данным базирующегося в США Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось по меньшей мере 90 миллионов человек, свыше 1,9 миллиона пациентов умерли. Эти данные опираются на национальную статистику разных стран, числа могут быть занижены в разы.