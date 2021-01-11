Путин поздравил Жапарова с победой на президентских выборах

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах в Кыргызстане, сообщается на сайте Кремля.



«Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе», - говорится в сообщении.

Президент добавил, что отношения между странами носят характер стратегического партнёрства и союзничества. россией и Кыргызстаном накоплен большой опыт сотрудничества в различных областях, «конструктивного взаимодействия в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ и ШОС».