В Узбекистане ожидается потепление до +15 градусов

CentralAsia (UZ) - По Узбекистану в ближайшие дни сохранится теплая погода. Воздух днем прогреется до 7-12° тепла, что на 4-5° выше нормы, сообщил Узгидромет.



По данным синоптиком, 12 января по большей части территории республики ожидается сухая и теплая погода, также местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха составит ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.

Лишь на северные районы республики ожидается вторжение прохладного и слабовлажного воздуха с районов Кавказа. По Каракалпакстану и Хорезмской области местами возможны небольшие осадки (дождь, снег).

13 января фронт вторжения сместится на восток, в ночные часы по Ташкентской области, а также по предгорным и горным районам Ташкентской и Наманганской областей местами возможны небольшие осадки (дождь, снег).

По остальной территории республики осадков не ожидается. Температура воздуха составит ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла, что незначительно ниже климатических значений.

14 января по Узбекистану ожидается погода без осадков. Температура воздуха ночью понизится до 0-5 градусов мороза, днем начнет повышаться и будет в пределах 5-10° тепла.

15 января по республике с зарубежного юга вновь начнется вынос очень теплого воздуха, по Узбекистану ожидается сухая погода и повышение температуры воздуха ночью до 2-5° тепла, местами до 0-2° мороза, днем до 10-15° тепла, что на 5-7° выше нормы.