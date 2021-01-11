[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России за сутки коронавируса выявлен у более 23 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 23 315 новых случаев коронавируса. Об этом 11 января сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 805 (12,0%). Таким образом, всего в России зафиксировано 3 425 269 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 93,9 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 383 тыс, за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 625 950 человек.

Новости по теме:

print
  • Премьер-министр Аскар Мамин проголосовал на выборах депутатов Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана
  • В Джизаке обрушилась часть 6-этажного строящегося дома (видео)
  • К вечеру в Казахстане на выборах депутатов проголосовали 58,2% избирателей. В Алматы самый низкий показатель


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com