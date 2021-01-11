В России за сутки коронавируса выявлен у более 23 тыс. человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 23 315 новых случаев коронавируса. Об этом 11 января сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 805 (12,0%). Таким образом, всего в России зафиксировано 3 425 269 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 93,9 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 383 тыс, за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 625 950 человек.