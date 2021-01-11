В Андижане из-за холодов лопнула труба водопровода, без воды остаются 20 махаллей (фото)

В Андижане из-за холодов лопнула труба водопровода, без воды остаются 20 махаллей

CentralAsia (UZ) - Из-за сильных холодов 9 января текущего года лопнула водораспределительная задвижка центральной водопроводной трубы питьевого водоснабжения “Хонобод-Андижон”, диаметром 1400 миллиметров, обеспечивающая питьевой водой город Андижан, что стало причиной крупной аварии.

В результате была временно приостановлена подача воды в свыше 20 махаллях города Андижана, Альтынкульскогор и Андижанского районов, сообщили в "Узсувтаъминот".

Привлечены 120 спасателей, управления внутренних дел и других организаций и 15 единиц специальной техники.

Через подземное водозаборное сооружение «Пахтакор», расположенное в Джалалкудукском районе 35 процентов проживающего в городе Андижане населения частично обеспечиваются питьевой водой.

В качестве дополнения задействовано 60 единиц специального водоперевозочного транспорта и 150 рабочих, ведется работа по доставке питьевой воды населению в той части города Андижана и Андижанского района, где отсутствует водоснабжение.

Возникшие неполадки будут полностью устранены 11 января, обеспечение питьевого водоснабжения будет налажено 12 января, сообщили в ведомстве.