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  11 января 2021
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Число жертв коронавируса в России превысило 62 тысячи

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 436 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Москве — 75 и Санкт-Петербурге — 42.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 62 273 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,4 млн человек, из них выздоровели — 2,8 млн, под медицинским наблюдением остаются 625 950 пациентов.

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