Число жертв коронавируса в России превысило 62 тысячи

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 436 человек, передает оперативный штаб.



Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Москве — 75 и Санкт-Петербурге — 42.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 62 273 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,4 млн человек, из них выздоровели — 2,8 млн, под медицинским наблюдением остаются 625 950 пациентов.