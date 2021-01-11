Узбекистан инвестирует $50 млн в фонд Авраама, созданного США, Израилем и ОАЭ

CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана взяло на себя обязательства вложить в фонд Авраама до 50 млн долларов, сообщило посольство США в Ташкенте.

США, Израиль и ОАЭ объявили о создании фонда 20 октября 2020 года. Через этот фонд три страны мобилизуют более 3 млрд долларов на инвестиционные инициативы и инициативы в области развития под руководством частного сектора в целях содействия региональному экономическому сотрудничеству.

«Мы гордимся нашим растущим партнерством с Узбекистаном и рассматриваем его поддержку Фонда Авраама как значительный шаг к расширению наших общих целей, – сказал главный исполнительный директор Международной финансовой корпорации США (DFC) Адам Болер.

«Мы надеемся, что поддержка Узбекистана в Фонде Ибрахима станет прекрасным примером приверженности наших стран развитию регионального сотрудничества и сыграет важную роль в сокращении бедности, повышении производительности труда, занятости и обеспечении экономического роста в регионе», – сказал министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.