[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан инвестирует $50 млн в фонд Авраама, созданного США, Израилем и ОАЭ

CentralAsia (UZ) -  Правительство Узбекистана взяло на себя обязательства вложить в фонд Авраама до 50 млн долларов, сообщило посольство США в Ташкенте.

США, Израиль и ОАЭ объявили о создании фонда 20 октября 2020 года. Через этот фонд три страны мобилизуют более 3 млрд долларов на инвестиционные инициативы и инициативы в области развития под руководством частного сектора в целях содействия региональному экономическому сотрудничеству.

«Мы гордимся нашим растущим партнерством с Узбекистаном и рассматриваем его поддержку Фонда Авраама как значительный шаг к расширению наших общих целей, – сказал главный исполнительный директор Международной финансовой корпорации США (DFC) Адам Болер.

«Мы надеемся, что поддержка Узбекистана в Фонде Ибрахима станет прекрасным примером приверженности наших стран развитию регионального сотрудничества и сыграет важную роль в сокращении бедности, повышении производительности труда, занятости и обеспечении экономического роста в регионе», – сказал министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.

print
  • В Монголии за сутки коронавирус выявлен еще у 13 человек. Всего — 1442
  • В Мажилис Казахстана прошли три партии, - данные exit poll
  • Туркменистан до сих не отправил пробы для анализа на COVID-19, - ВОЗ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com