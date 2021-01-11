Туркменистан выдвигает пустынные экосистемы Центральной Азии в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

CentralAsia (TM) - В рамках проекта Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Фонда Михаэля Зуккова по охране природы «Центральноазиатская инициатива по пустыням – сохранение и устойчивое использование пустынь Туркменистана» проведены исследования.

В частности, организованы полевые экспедиции в Восточные, Центральные и Северные Каракумы, в ходе которых проведена инвентаризация биоразнообразия и обновлены научные данные по экосистемам пустынь, собрана необходимая информация для разработки планов управления заповедниками. В проекте активно участвуют сотрудники государственных заповедников Репетек, Берекетли, Гарагумского и Гаплангырского.

По итогам полевых исследований подготовлены научные отчеты и обновленные списки животного и растительного мира пустынь. Материалы экспедиций будут использованы в номинационном досье – «Туранские пустыни умеренного пояса» – для выдвижения пустынных экосистем Центральной Азии в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Экспертами проекта уже подготовлено резюме (предварительный список) серийного транснационального объекта, который представлен в Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Туранские пустыни Центральной Азии характеризуются особыми климатическими условиями и уникальным видовым разнообразием. Однако, несмотря на это, согласно исследованиям Международного союза охраны природы (IUCN, 2020), они являются одними из наименее представленных биомов мирового значения в рамках Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.

В этом году экспертам проекта предстоит выполнить ряд мероприятий, в том числе по разработке серийной транснациональной номинации на включение Туранских пустынь в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Проект «Центральноазиатская инициатива по пустыням – сохранение и устойчивое использование пустынь Туркменистана» стартовал в 2019 году, и в течение двух лет реализуется в сотрудничестве с Университетом Грайфсвальда и субрегиональным отделением для стран Центральной Азии Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Деятельность проекта также включает осуществление мероприятий по улучшению управления и расширению территории существующих пустынных заповедников, оказанию технической поддержки проведению совместных полевых исследований, обучение персонала заповедников и другое, сообщается на сайте «Туркменистан: Золотой век».