ЦИК Казахстана объявила предварительные итоги выборов депутатов Мажилиса. В парламент проходят три партии

CentralAsia (KZ) - Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила предварительные итоги выборов депутатов Мажилиса парламента РК, избираемых по партийным спискам.
Предварительные итоги парламентских выборов распределились следующим образом:
- партия «Нур Отан» — 71,09%;
- партия «Ак Жол» — 10,95%;
- Народная партия Казахстана (НПК) — 9,10%;
- партия «Ауыл» — 5,29%;
- партия «Адал» — 3,57%.
Парламентские выборы в Казахстане прошли 10 января 2021 года. Для прохождения в Мажилис партиям необходимо преодолеть семипроцентный барьер.
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