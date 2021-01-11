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  11 января 2021
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ЦИК Казахстана объявила предварительные итоги выборов депутатов Мажилиса. В парламент проходят три партии

CentralAsia (KZ) -  Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила предварительные итоги выборов депутатов Мажилиса парламента РК, избираемых по партийным спискам.

Предварительные итоги парламентских выборов распределились следующим образом:

  • партия «Нур Отан» — 71,09%;
  • партия «Ак Жол» — 10,95%;
  • Народная партия Казахстана (НПК) — 9,10%;
  • партия «Ауыл» — 5,29%;
  • партия «Адал» — 3,57%.

Парламентские выборы в Казахстане прошли 10 января 2021 года. Для прохождения в Мажилис партиям необходимо преодолеть семипроцентный барьер.

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