ЦИК Казахстана объявила предварительные итоги выборов депутатов Мажилиса. В парламент проходят три партии

CentralAsia (KZ) - Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила предварительные итоги выборов депутатов Мажилиса парламента РК, избираемых по партийным спискам.



Предварительные итоги парламентских выборов распределились следующим образом:

партия «Нур Отан» — 71,09%;

партия «Ак Жол» — 10,95%;

Народная партия Казахстана (НПК) — 9,10%;

партия «Ауыл» — 5,29%;

партия «Адал» — 3,57%.

Парламентские выборы в Казахстане прошли 10 января 2021 года. Для прохождения в Мажилис партиям необходимо преодолеть семипроцентный барьер.

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