LG представила кровать со скрытым прозрачным телевизором (видео, фото)

CentralAsia (CA) - Южнокорейская компания LG представила прозрачный 55-дюймовый OLED-телевизор, его рабочий прототип может убираться в изножье кровати, когда не используется.

Также компания показала несколько сценариев использования, когда телевизор выдвинут частично: в этом случае выводится различная полезная информация — например, время и погода. В эту же рамку встроены динамики.



LG DIsplay представила решения на основе прозрачного экрана для метро и других общественных мест: «Эта технология максимизирует преимущества OLED и может использоваться в различных местах, включая магазины, торговые центры, архитектурные объекты, а также в общественном транспорте, вагонах метро, самолетах».

Видео можете посмотреть по ссылке.