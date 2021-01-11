Водолазы приблизились к черным ящикам разбившегося «боинга» в Индонезии

CentralAsia (CA) - Водолазы военно-морских сил (ВМС) Индонезии, прочесывающие морское дно, приблизились к черным ящикам разбившегося самолета компании «Sriwijaya Air», сообщает Reuters.

Через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты он потерял связь и упал в море.

Как заявили власти, сейчас мало шансов найти выживших, поэтому они будут сосредоточены на возвращении тел жертв.

Самолет Boeing 737-500 направлялся внутренним рейсом в город Понтианак на острове Борнео, прежде чем он исчез с экранов радаров. Спустя четыре минуты после взлета, он упал в Яванское море.

Этот инцидент стал первой крупной авиакатастрофой в Индонезии с 2018 года, когда погибли 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа самолета Lion Air Boeing 737 MAX, который также упал в Яванское море.

По словам представителя ВМС Индонезии Фаджар Три Рохади, на данный момент, драйверы еще больше сузили область поиска.

Сообщается, что взято 40 образцов ДНК у родственников жертв.

«Чем быстрее мы найдем тела, тем лучше», - сказал ранее на брифинге директор поисково-спасательной операции Расман М.С., добавив, что в операции участвуют 2600 человек, 53 корабля и воздушное наблюдение.

Нуркахио Утомо, следователь из Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии (KNKT), сказал Reuters, что самолет мог быть целым до того, как упал в воду, учитывая, что обломки были разбросаны относительно близко друг к другу.

Он сказал, что KNKT еще не поговорил с руководством авиакомпании «Sriwijaya Air», но собрал данные о самолете и пилотах. К настоящему времени спасатели обнаружили одну из турбин, обломки хвостовой части самолета, обод колеса и аварийный парашют, а также личные вещи пассажиров. На борту Boeing 737 находились 12 членов экипажа и 50 пассажиров, включая 10 детей, все они были индонезийцами.