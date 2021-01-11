В Туркменистане скончались механик киностудии и заслуженный артист

CentralAsia (TM) - В Туркменистане участились случаи смертей деятелей культуры. По информации источников turkmen.news, 7 января от двусторонней пневмонии умер ветеран туркменской кинематографии Сергей Лопухов. Кроме того, в возрасте 59 лет скончался заслуженный артист Туркменистана Гандым Аннадурдыев.

Сергею Лопухову было 70 лет. Он работал в киноиндустрии с 18 лет, начав творческий путь с должности стажера на киностудии «Туркменфильм» имени Алты Карлиева. В дальнейшем он занимал должности механика съемочного цеха и механика киномонтажа.

Некролог Гандыму Аннадурдыеву был 8 января размещен на сайте In Ashgabat. Дата и причины смерти артиста не называются. Говорится лишь: «Мы никогда не забудем его и его творчество. Как сладкие воспоминания, мы сохраним фильмы Гандым-ага».

Аннадурдыев родился в Теджене Ахалского велаята, в 1978 году в возрасте 17 лет поступил в учебную студию театра имени Молланепеса. Затем он отслужил в армии и получил образование в Ташкентском государственном институте имени Островского, после чего в 1988 году начал работать в Государственном драматическом театре имени Молланепеса в Ашхабаде. В 2006 году перешел в только что построенный Государственный драматический театр имени Сапармурата Туркменбаши, а в 2008 году стал его директором. В 2010 году Аннадурдыев был переведен на пост руководителя кинотеатра «Родина».

В 2007 году Аннадурдыев получил государственную премию «Алтын Асыр». Звание заслуженного артиста было присвоено ему в 2011 году. Он был женат, у него остались четверо детей 1985-1990 годов рождения.

Ранее радио «Азатлык» стало известно, что 5 января скончался народный артист Туркменистана Вельмурат Аманов, также работавший в театре имени Туркменбаши. По информации издания, у 72-летнего актера была диагностирована пневмония, но в документах указали диагноз «инфаркт». Источники «Азатлык» считают, что Аманов умер от COVID-19.

10 января источники turkmen.news в Ашхабаде сообщили о смерти 75-летнего народного артиста, известного композитора Реджепа Реджепова. Последнюю неделю перед смертью он находился на искусственной вентиляции легких. Госинформагентство Туркменистана опубликовало некролог Реджепову, но там не говорится ни слова о причинах смерти. Композитора похоронили в тот же день.