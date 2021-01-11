Учёные Узбекистана и РФ предложили уничтожать COVID-19 радиацией

CentralAsia (UZ) - Учёные из Узбекистана и России установили, что слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета.

«Был предложен оригинальный механизм оже-деструкции молекулы наследственности вируса при воздействии малых доз мягкого рентгеновского излучения. Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток», - цитирует ведомство профессора УрФУ Анатолия Зацепина.

В апреле 2020 года группа ученых из Узбекистана, возглавляемая профессором Борисом Оксенгендлером, который одновременно является и сотрудником лаборатории в УрФУ, выдвинула идею.

В настоящее время в ходе совместных исследований обнаружено несколько деталей воздействия мягкого рентгена и даже ультрафиолета на коронавирус. Специалисты предлагают использовать радиацию не только для лечения человека и профилактики заболеваний, но и для дезинфекции предметов, продуктов и помещений.

Объединенный коллектив ученых РФ и Узбекистана на данный момент разрабатывает методические рекомендации по использованию радиации в лечении пациентов с Covid-19 и при дезинфекции.

Сообщается, что метод рассчитан не только для вирусов Covid-19, но и для других вирусов, в частности, для его мутаций.