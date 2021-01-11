Шавкат Мирзиёев осмотрел вооружение и военную технику (фото)

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом боевой подготовки войск Министерства обороны на горном полигоне «Фориш», сообщила пресс-служба.



Глава государства посещал данный полигон в марте 2018 года, давал поручения превратить его в образцовую базу. После этого данная учебно-испытательная зона приведена в соответствие с требованиями времени, созданы современные условия для боевой подготовки личного состава. Президенту на макетной презентации было доложено об объектах, построенных на территории полигона. Затем Шавкат Мирзиёев осмотрел учебный корпус, библиотеку, кухню, казармы, спортзал. Понаблюдал за матчем по регби между сборными командами Центрального и Восточного военных округов.

Затем глава государства осмотрел на горном полигоне «Фориш» имеющиеся в распоряжении войск современное вооружение и военную технику.

Состоялись показательные учения, в ходе которых войска Центрального военного округа отработали действия по уничтожению условного противника, продемонстрированы военно-инженерные мероприятия.

Президент дал ответственным лицам соответствующие указания по регулярному повышению боеспособности и готовности войск.

Полигон находится в Форишском районе Джизакской области.