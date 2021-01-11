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  11 января 2021
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Мирзиёев поздравил Жапарова с победой на выборах

CentralAsia (KG) -  Сегодня, 11 января, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с избранным президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

В начале беседы глава государства поздравил Садыра Жапарова с убедительной победой на прошедших президентских выборах, а также успешным проведением референдума по внесению изменений в Конституцию Кыргызстана.

Выражена уверенность, что итоги важнейших политических мероприятий заложат прочную основу для обеспечения стабильности, повышения благосостояния населения и устойчивого развития страны.

Садыр Жапаров выразил благодарность президенту Узбекистана за оказываемое содействие братскому Кыргызстану в преодолении последствий современных вызовов и борьбе с распространением пандемии коронавируса.

В ходе телефонного разговора рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия.

Особо отмечена важность практической реализации ранее достигнутых договоренностей по углублению многопланового сотрудничества Узбекистана и Кыргызстана.

Достигнута договоренность об активизации деятельности межправительственных комиссий, а также проведении ряда мероприятий по ключевым направлениям сотрудничества.

Выражена обоюдная заинтересованность в продолжении тесного и конструктивного диалога, взаимной поддержки в рамках международных организаций и региональных структур.

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