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  11 января 2021
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Узбекистан продлил ограничения на авиасообщение с 7 странами

CentralAsia (UZ) -  В связи с тем, что в последние месяцы в некоторых зарубежных странах, в частности в Великобритании, Италии, Дании, Австрии, Австралии, Нидерландах и Южно-Африканской республике, резко возросло число случаев выявления новой коронавирусной инфекции, с учетом эпидемиологической ситуации в этих странах большинством европейских и других государств были приняты решения об ограничении международных авиаперевозок с вышеуказанными странами во избежание осложнения эпидемиологической ситуации.

Поскольку на сегодняшний день в вышеуказанных странах сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация, срок ограничения, введенного до 10 января 2021 года, решением республиканской специальной комиссии продлен до 1 февраля текущего года, - говорится в сообщении Госгентства информации.

Лица, находящиеся в Великобритании, Италии, Дании, Австрии, Австралии, Нидерландах и Южно-Африканской республике в течение последних 14 дней, не могут въезжать в Узбекистан в течение срока действия вышеуказанного ограничения.

Также будет продолжена процедура 14-дневного карантина граждан Республики Узбекистан и лиц без гражданства, въезжающих в Узбекистан через третьи страны из Великобритании, Италии, Дании, Австрии, Австралии, Нидерландах и Южно-Африканской.

Вводимые ограничения будут постепенно сниматься по мере стабилизации эпидемиологической ситуации в этих странах.

С 21 декабря 2020 года по 10 января 2021 года были приостановлены международные авиарейсы (въезд в республику въездными, выездными и транзитными рейсами) с Великобританией, Италией, Данией, Австрией, Австралией, Нидерландами и странами Южно-Африканской республики.

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