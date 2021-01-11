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  11 января 2021
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Туркменистан и Афганистан намерены усилить сотрудничество в области безопасности

CentralAsia (TM) -  Во время пребывания туркменской делегации с двухдневным рабочим визитом в Кабуле состоялось шестое заседание Совместной туркмено-афганской комиссии по сотрудничеству в области безопасности.

В ходе заседания прошел конструктивный обмен мнениями касательно усиления партнерства в области противодействия нынешним угрозам и вызовам, включая терроризм, экстремизм, кибератаки и другие угрозы. Стороны выразили готовность укреплять приграничное сотрудничество, поддерживать информационную безопасность.

По итогам встречи принят Протокол шестого заседания, сообщает МИД Туркменистана.

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