В Таджикистане намерены лишать родительских прав за сексуальные домогательства к детям

CentralAsia (TJ) - Очередное заседание Совета Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана состоялась сегодня, 11 января в Душанбе, сообщает пресс-служба парламента станы.

Члены Совета рассмотрели поправки в законы «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», «О защите прав детей» и в Семейный кодекс РТ, передает Авеста.

Поправки в Семейный кодекс предусматривают определение прав и обязанностей лиц в обучении и воспитании детей. Также увеличиваются основания для лишения родительских прав.

Если поправки будут приняты, то родительских прав могут лишится лица, совершающие насильственные действия полового характера в отношении несовершеннолетних, а также лица, занимающиеся сводничеством и сутенерством

Также в Семейный кодекс будет добавлена глава, которая будет касаться вопросов, связанных с приемной семьей (опекуном), договором о приемной семье (приемными родителями) и их обязанностями.

Новые поправки также устанавливают правила для тех, кто хочет добровольно временно, в качестве гостя, принимать у себя детей-сирот и инвалидов.

На начало 2020 года в Таджикистане официально зарегистрировано 5 тыс. 277 круглых сирот и 74 тыс. детей, не имеющих одного из родителей.

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