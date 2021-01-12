Дзюдоистка М.Уранцэцэг завоевала бронзу Doha Masters 2021

CentralAsia (MNG) - Первый день Doha Masters 2021 в Катаре завершился! На татами вышли мужчины в категориях 60кг и 66кг, а также женщины в категориях 48кг, 52кг и 57кг.

Мөнхбатын Уранцэцэг на Doha Masters 2021 завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 48кг.

С 11 по 12 января на татами в Дохе (Катар) состоится очередной турнир серии Мастерс по дзюдо.

Применив болевой прием, М.Уранцэцэг одолела француженку Мелани Клемент и завоевала бронзу.

Это ее третья медаль из серии Masters. В 2015 году она выиграла золото, в 2017 — бронзу.





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