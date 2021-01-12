Монгольский молочный продукт «Зөв Аарц» экспортируется в Южную Корею

CentralAsia (MNG) - «Зөв Аарц», молочный продукт корпорации Teso, официально экспортируется в Республику Корея. Творожный продукт изготовлен из сырья скотоводов и обогащен ягодами, выращенными в Монголии.

Экспорт продукта дает возможность использовать экопродукцию, произведенную в Монголии, не только тысячам монголов, работающих в Южной Корее, но и корейским гражданам.

В мае 2020 года компания Teso представила компании «Nice Mongolia Cargo» предложения по экспорту «Зөв Аарц» в Южную Корею. Было проведено исследование импорта продукта из Монголии, и компания получила разрешение на импорт в сентябре и официальное разрешение на продажу в конце декабря после лабораторных испытаний.

В настоящее время «Зөв Аарц» продается в грузовых магазинах квартала «МонголТаун» в центре Сеула. По словам директора компании Nice Cargo Mongolia Д.Даваабаатара, количество точек продаж будет увеличиваться.

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