Строительство дороги Улан-Батор — Дархан начнется в марте

CentralAsia (MNG) - Второй этап строительства четырехполосной дороги Улан-Батор — Дархан начнется в марте этого года.

Дорога протяженностью 202,42 км будет построена за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития. В связи с началом строительства министр дорожного и транспортного развития Л.Халтар виртуально дал поручения соответствующим органам аймака.

Из 10 площадей, которые необходимо освободить для строительства дороги, пять в настоящее время освобождены. Перемещение объектов на остальных участках планируется до 20 февраля. Освобождение этих участков позволит начать второй этап строительства дороги Улан-Батор — Дархан. Этот маршрут имеет стратегическое значение для грузовых и пассажирских перевозок между Монголией и Россией и далее соединяется с Китаем.

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