[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Строительство дороги Улан-Батор — Дархан начнется в марте

CentralAsia (MNG) -  Второй этап строительства четырехполосной дороги Улан-Батор — Дархан начнется в марте этого года.

Дорога протяженностью 202,42 км будет построена за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития. В связи с началом строительства министр дорожного и транспортного развития Л.Халтар виртуально дал поручения соответствующим органам аймака.

Из 10 площадей, которые необходимо освободить для строительства дороги, пять в настоящее время освобождены. Перемещение объектов на остальных участках планируется до 20 февраля. Освобождение этих участков позволит начать второй этап строительства дороги Улан-Батор — Дархан. Этот маршрут имеет стратегическое значение для грузовых и пассажирских перевозок между Монголией и Россией и далее соединяется с Китаем.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Монголии за сутки коронавирус выявлен еще у 13 человек. Всего — 1442
  • В Улан-Баторе будет снят строгий карантин, при этом некоторые предприятия останутся закрытыми
  • В Афганистан отправилась новая смена монгольских войск


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com