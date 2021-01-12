Монголию всколыхнуло мощное землетрясение

CentralAsia (MNG) - В аймаке Хубсугул произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7-7 балла по шкале Рихтера.

На севере Монголии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8 в 05:32 по местному времени 12 января.

Затем последовал ряд землетрясений, в 05:52 в 23 км к юго-западу от Турта, магнитудой 5,2, в 06:02 в 44 км к юго-западу от Турта, магнитудой 5,0, в 06:22 в 41 км от Турта, магнитудой 4,5, в 06:44 в 4,4 км от Турта, магнитудой 4,9 сообщает, U.S.Geological Survey.

А в эпицентре в 05:32 по местному времени были толчки магнитудой 6,8-7 балла по шкале Рихтера, уточнил U.S.Geological Survey. Эпицентр с глубиной 10 километров был первоначально определен как 51,2407 градуса северной широты и 100,4428 градуса восточной долготы.

Подземные толчки также ощущались в северных аймаках и других ближайших аймаках, и даже в Улан-Баторе.





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