ПАО «НПК ОВК» выиграло контракт на поставку вагонов в Монголии

CentralAsia (MNG) - Монгольская финансовая, инфраструктурная и горнодобывающая группа Bodi International подписала контракт с «Объединенной Вагонной Компании» (ПАО «НПК ОВК»), Россия, на поставку 810 полувагонов класса 12-9853 с осевой нагрузкой 25 тонн для перевозки угля между угольными разрезами Таван-Толгой и Китаем.

Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (ПАО «НПК ОВК») — ведущая в России и одна из крупнейших в мире компаний по производству грузовых вагонов. ПАО «НПК ОВК» включена Министерством экономического развития Российской Федерации в перечень системообразующих организаций. ПАО «НПК ОВК» управляет железнодорожным холдингом, в состав которого входят АО «Тихвинский вагоностроительный завод», АО «ТихвинХимМаш», АО «ТихвинСпецМаш» и ООО «НПЦ «Пружина», транспортная компания UNICON 1520, лизинговые компании под брендом RAIL1520 и вагоноремонтное предприятие АО «ТСЗ «Титран-Экспресс». За научно-исследовательскую работу холдинга отвечает ООО «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий».

Ожидается, что первые 100 вагонов будут доставлены Монголии в этом году.

Вагоны имеют грузоподъемность 75 тонн, объем кузова 92 м3 и оснащены тележками колеи 1520 мм с нагрузкой на ось 25 тонн. Срок службы вагонов — 32 года.

UWC успешно выиграла контракт с шестью другими компаниями. Вагоны будут производиться на Тихвинском вагоностроительном заводе в России.

Покупка является ответом на рост объемов железнодорожных грузовых перевозок в Монголии, которые увеличились примерно на 7,3% до 27,5 млн тонн за первые 11 месяцев 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. Рост был в основном обусловлен экспортом в Китай, ожидается, что дальнейшие инвестиции в добычу железной руды и угля в стране вызовут дополнительный рост спроса.

Напомним, в Ленинградской области тогдашный премьер-министр РФ Владимир Путин 30 января 2012г. принял участие в церемонии открытия Тихвинского вагоностроительного завода.

Предприятие было построено на промышленно-девелоперской площадке в Тихвине на территории площадью 50 га. Производство включает 20 автоматических и автоматизированных линий, 84 промышленных робота и три автоматических склада. Общий объем инвестиций в проект превысил 30 млрд руб.

Завод производит 4 типа грузовых железнодорожных вагонов новой конструкции: полувагон с глухим кузовом, вагон-хоппер для минеральных удобрений, вагон-платформа для крупнотоннажных контейнеров погрузочной длиной 80 футов и универсальный полувагон с разгрузочными люками. Производственная мощность предприятия составит 13 тыс. вагонов, 65 тыс. колесных пар и 80 тыс. т стального железнодорожного литья в год.

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