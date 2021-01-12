Монголия может отменить план Rio Tinto в отношении Оюу-Толгой

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии может отменить и заменить план развития и финансового плана для огромного медно-золотого рудника Оюу-Толгой в стране, сообщает канадская биржа Turquoise Hill (TSX, NYSE: TRQ) в понедельник.

Компания, контролируемая Rio Tinto, заявила, что власти Монголии недовольны планами крупнейшего горнодобывающего предприятия. Их особенно беспокоят расходы на расширение, недавно обновленные до 6,75 млрд долларов, что примерно на 1,5 млрд долларов выше первоначальной оценки.

Монголия считает, что значительное увеличение затрат подорвало экономические выгоды, которые она ожидала получить от рудника Оюу-Толгой, сообщила компания Turquoise Hill.

Акции компании упали до самого низкого уровня за месяц на этих новостях, упав на 21,4% в Нью-Йорке до 11,38 долларов и более чем на 24% в Торонто до 13,88 канадских долларов к 10:50 по восточному стандартному времени. Таким образом, рыночная капитализация майнера составляет почти 2,99 млрд канадских долларов (около 2,33 млрд долларов).

Rio Tinto (ASX, LON, NYSE: RIO) в 2019 году отметила риски стабильности, связанные с первоначальным дизайном проекта, что привело к дополнительным расходам в размере 1,9 миллиарда долларов и 30-месячной задержке.

В декабре компания подтвердила новую смету затрат на подземное расширение, добавив, что добыча начнется в октябре 2022 года.

Erdenes Oyu Tolgoi LLC, монгольская государственная компания, которой принадлежит треть рудника, отреагировала на новые сроки и бюджет, заявив, что Rio не выполнила свои обещания от 2015 года.

Доля Erdenes в Оюу-Толгой технически принадлежит 34% монгольской компании Oyu Tolgoi LLC. Оставшаяся доля принадлежит канадской компании Turquoise Hill Resources (TSX, NYSE: TRQ), 50,79% которой принадлежит Rio Tinto.

«Правительство Монголии указало, что, если проект Оюу-Толгой экономически невыгоден для страны, необходимо будет рассмотреть и оценить, можно ли его продолжить», - говорится в заявлении Turquoise Hill.

Улан-Батор также сказал, что ожидание того, что Оюу-Толгой будет платить корпоративный подоходный налог или налог на прибыль только в течение четырех лет до 2051 года, ставит под сомнение экономические выгоды от проекта.

«Оценки, согласно которым правительство никогда не получит дивиденды [от проекта Оюу-Толгой] и будет иметь долг в размере 22 миллиардов долларов, создают большие трудности для нашего будущего сотрудничества», - говорится в письме, цитируемом Turquoise Hill.

Горнодобывающая компания из Ванкувера заявила, что намерена незамедлительно взаимодействовать как с властями Монголии, так и с Rio Tinto, чтобы рассмотреть план разработки и пересмотреть разделение экономических выгод от проекта Оюу-Толгой.

Монголия запросила независимый обзор расходов и задержек в проекте, результаты которого ожидаются в начале 2021 года.

Спор по поводу финансирования увеличения стоимости расширения начал накаляться в начале ноября, когда Turquoise Hill начала арбитражное разбирательство против Rio Tinto, чтобы получить ясность относительно финансирования.

Горнодобывающий гигант заявил, что не позволит канадской компании взять дополнительный долг более чем на 500 миллионов долларов. Rio также попросила Turquoise Hill восполнить дефицит финансирования в размере до 3 миллиардов долларов за счет перепрофилирования кредитов и увеличения капитала.

Монголия и различные иностранные инвесторы в Оюу-Толгой также вовлечены в налоговый спор, в настоящее время ожидая решения арбитража Организации Объединенных Наций.

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