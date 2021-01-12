Туркменистан продал за рубеж почти 775 тонн солодки

CentralAsia (TM) - На прошлой неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 27 сделок. Одна из них касалась продажи солодки, сообщает госинформагентство ТДХ.

Согласно указанным на сайте биржи данным, из Туркменабата за рубеж продано 460 тонн неочищенных высушенных корней и корневищ солодки по $500 долларов за тонну на общую сумму в $230 тысяч. И 315 тонн экстракта солодкового корня по $3500 за тонну на общую сумму в $1 миллион 102,5 тысяч.

Напомним, что в конце декабря президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов рассказал о том, что с помощью растения можно бороться с коронавирусом.

6 января издание Лебапского велаята Jeyhun news сообщило, что работники агропромышленного комплекса «Buýan» Минздрава в 2020 году собрали 17 тысяч 500 тонн солодкового корня в сыром виде, что на 300 тонн больше, чем предусмотрено планом. Из этого сырья заготовлено около 3 тысяч прессованного, обрезанного и измельченного корня, а также 1 тысяча 300 тонн густого и сухого экстракта, передают Хроники Туркменистана.