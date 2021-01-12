В Таджикистане за сутки не выявлено новых случаев коронавируса, - Минздрав

- Таджикистан, общество
- 9:35, 12 января 2021
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CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане не зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения республики.
3 человека с лёгкими признаками COVID-19 находятся дома на амбулаторном лечении под присмотром врачей, говорится в сообщении ведомства.
Общее количество случаев коронавируса в Таджикистане достигло 13 308, число выздоровевших составляет 13 215 человек, скончались 90 пациентов.
Коронавирус в Таджикистане
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