В Таджикистане за сутки не выявлено новых случаев коронавируса, - Минздрав

CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане не зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения республики.

3 человека с лёгкими признаками COVID-19 находятся дома на амбулаторном лечении под присмотром врачей, говорится в сообщении ведомства.

Общее количество случаев коронавируса в Таджикистане достигло 13 308, число выздоровевших составляет 13 215 человек, скончались 90 пациентов.

Коронавирус в Таджикистане

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