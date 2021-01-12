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  12 января 2021
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Агентство по вопросам женщин может быть создано в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане намерены создать агентство по вопросам женщин. Соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе «круглого стола» с участием представителей комитета Законодательной палаты, Сената, Кабинета министров и Национального центра по правам человека.

Предложено ввести систему квот на назначение образованных и квалифицированных женщин на руководящие должности в государственных и общественных организациях.

Было отмечено, что около 1400 женщин в Узбекистане занимают руководящие должности в системе государственных и общественных организаций. Вместе с тем, в Узбекистане около одного миллиона безработных женщин, 2-2,5 миллиона не имеют постоянной работы или бывают заняты сезонно в сельском хозяйстве. Жилье матерям-одиночкам получить почти невозможно.

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