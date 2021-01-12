На утро 12 января в Казахстане коронавирус выявлен у 692 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 692 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 12 января сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 110;

- Алматинская область - 75;

- Атырауская область - 74;

- город Нур-Султан - 67;

- Костанайская область - 62;

- Акмолинская область - 60;

- Северо-Казахстанская область - 52;

- Западно-Казахстанская область - 47;

- Карагандинская область - 41;

- Восточно-Казахстанская область - 27;

- Павлодарская область - 23;

- Туркестанская область - 20;

- Жамбылская область - 17;

- город Шымкент - 8;

- Кызылординская область - 6;

- Актюбинская область - 3.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 163 711 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения