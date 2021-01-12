На утро 12 января в Казахстане коронавирус выявлен у 692 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 692 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 12 января сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 110;
- Алматинская область - 75;
- Атырауская область - 74;
- город Нур-Султан - 67;
- Костанайская область - 62;
- Акмолинская область - 60;
- Северо-Казахстанская область - 52;
- Западно-Казахстанская область - 47;
- Карагандинская область - 41;
- Восточно-Казахстанская область - 27;
- Павлодарская область - 23;
- Туркестанская область - 20;
- Жамбылская область - 17;
- город Шымкент - 8;
- Кызылординская область - 6;
- Актюбинская область - 3.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 163 711 случаев коронавируса.